Argental muss beim Tabellenvierten ran

Nachdem die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental beide Derbys in eigener Halle für sich entschied, steht am Samstag, 17. November, ein Auswärtsspiel beim TB Neuffen an. Spielbeginn ist laut Vorschau um 18.15 Uhr.

Neuffen musste in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt bangen. In die neue Saison starteten die Gastgeberinnen gut. Mit 8:8 Punkten verweilen aktuell auf Rang vier. Lediglich in Gerhausen, gegen Urach und Tabellenführer Ebersbach/Bünzwangen gab sich Neuffen bisher geschlagen. Für die SGA wird es wiederum eine schwierige Partie – konnte man doch auswärts bislang noch gar keine Punkte ergattern. In Neuffen tat man sich in den vergangenen Jahren immer schwer. Doch ist Argental gewillt, mit der Leistung und vor allem dem Kampfgeist der vorherigen Partien die ersten beiden Punkte aus der Ferne mitzunehmen.