Argental macht den Deckel nicht drauf

Die Landesliga-Handballerinnen der SGA gestalteten die Schlussphase gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen am Samstagabend unnötig spannend und müssen am Schluss über einen Punkt froh sein. Durch das 30:30 bleibt die SGA weiterhin auf Platz sieben.

Das Spiel startete ausgeglichen, Argentals Tamara Gaschler konnte den ersten Treffer markieren. Nach sechs gespielten Minuten stand es 4:4 und fünf Minuten später 6:6. Bis zum 9:9 in der 16. Minute waren die Gastgeberinnen wieder zu harmlos in der Abwehr, und im Angriff waren die Spielerinnen im Abschluss nicht konsequent genug. In den folgenden Minuten traf die SG durch Tamara Gaschler, Janina Hirscher und Lisa Liss dreimal in Folge und ging mit 12:9 in Führung, ehe die Gäste ihre erste Auszeit nahmen. Auch nach dem Time-out hielt das Hoch der Argentalerinnen an und Ramona Endraß traf in der 23. Minute zum 16:11. Nach dem Hoch kam laut Vereinsbericht ein Tief und die SG Argental ließ die Gäste bis zur Halbzeit auf ein Tor herankommen (17:16).

Überhastete Aktionen bringen Gäste ins Spiel zurück

Nach der Pause setzten sich die Gastgeberinnen wieder auf vier Tore ab (22:18). Durch überhastete Abschlüsse brachte Argental die Gäste wieder ins Spiel. In der 44. Minute glich Ebersbach nach drei Toren in Folge zum 23:23 aus. In den folgenden Minuten legte die SGA immer ein Tor vor und die HSG zog gleich, somit zeichnete sich schon eine spannende Schlussphase ab. Durch Janina Hirscher und Ramona Endraß ging die SGA noch einmal mit zwei Toren in der 56. Minute in Führung (30:28). Daraufhin traf Maxime Stürzer, die man das komplette Spiel über nicht in den Griff bekam, für die Gäste. Zudem musste die SG die nächsten beiden Minuten in Unterzahl überstehen. Durch einen Siebenmeter konnten die Gäste nur 90 Sekunden vor Schluss gleichziehen (30:30). Kurz darauf wurde den Gästen nochmal ein Siebenmeter zugesprochen, welcher allerdings von Torhüterin Cathrin König entschärft wurde. 45 Sekunden vor Schluss hatten die Argentalerinnen den Ball und somit auch die Chance zur Führung, doch spielte das Team diesen Angriff nicht clever genug aus und schenkte so den Ball wieder her. Daraufhin nahmen auch die Gäste noch eine Auszeit, trotzdem schafften sie es nicht, den Ball im Tor der Gastgeberinnen unterzubringen.

Somit trennten sich die Mannschaften beim Endstand von 30:30 und die SGA muss schlussendlich froh über den einen Punkt sein. Vom Tabellenstand her hat sich für die SGA nichts geändert. Die Mannschaft steht weiterhin auf Rang siegen. Durch den Sieg von Neuffen in Uhingen rutscht die HSG Ebersbach/Bünzwangen allerdings einen Rang nach unten.