Argental-Elektrik Ruetz hilft in der Region

Den stolzen Betrag von 711,10 Euro konnten Rita und Winfried Rutz an den Verein „Musik hilft Menschen, Bodensee-Oberschwaben“ übergeben. Zusammengekommen war das Geld aus den Veranstaltungen rund um die diesjährige Ausstellung „Handwerk trifft Kunst“ in den Ausstellungsräumen des Argentalelekrikers. Sowohl bei der Vernissage, wie auch bei der Abschlussveranstaltung war ein Spendenkässle für den Verein aufgebaut. „Mir war es wichtig, dass das Geld hier in der Region bleibt und dass es bei den bedürftigen Menschen direkt ankommt“, betonte Winfried Ruetz bei der Scheckübergabe. Dies konnte der Vorsitzende von „Musik hilft Menschen“, Bernhard Wagner versichern: „Jeder Cent, der bei uns eingeht, kommt bei notleidenden Kindern vor Ort auch wieder an“. Bei der Finissage war der fernsehbekannte Humorist Bernhard Bitterwolf mit seinem Programm „Xondheit“ aufgetreten und hatte nebst bester Unterhaltung auch zur Spendenaktion animiert. „Man hilft halt, wo man helfen kann“, unterstrich der schwäbische Barde aus voller Überzeugung. Nach Aussage von Rita Ruetz hatte die Ausstellung nie zuvor so viele Besucher, was für sie die Bestätigung des Langnauer Kunst-Konzeptes auch in Zukunft bedeutet.