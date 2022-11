Arbeitsunfall bei ifm legt Server an allen Standorten weltweit lahm

Nach dem Arbeitsunfall, der am Sonntag am ifm-Hauptsitz in Bechlingen passiert ist, ist der 53-Jährige, der bei dem Vorfall schwer verletzt wurde, inzwischen auf dem Weg der Besserung. Was genau die Ursache war, dass es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch untersucht. Der durch den Unfall verursachte Stromausfall hatte indes nicht nur Auswirkungen für zahlreiche Haushalte im Tettnanger Stadtgebiet, sondern auch für alle ifm-Standorte weltweit.

Die Ursache ist noch nicht geklärt, Steffen Fischer, ifm Zentralgeschäftsführer Personal

Der Unfall, bei dem ein Mann am Wochenende am ifm-Standort Bechlingen Verbrennungen erlitten hat, sorgt auch beim Unternehmen für große Betroffenheit. „Die Ursache ist noch nicht geklärt“, sagt Steffen Fischer, Zentralgeschäftsführer Personal bei ifm.

Wie der Unfall passiert ist

Der 53-Jährige, der bei dem Arbeitsunfall am Sonntagvormittag verletzt wurde, war demnach ein Mitarbeiter der Spezialfirma edel Energietechnik GmbH, die ihren Hauptsitz in Kisslegg hat. Die Firma ist mit den Arbeiten rund um die Notstromversorgung für die Server bei ifm beauftragt.

Der Unfall sei passiert, als der betroffene Mitarbeiter mit der Montage des neuen Notstromaggregats beschäftigt war, so Ulrich Wörz, Geschäftsführer der edel Energietechnik GmbH. Dabei sei es mutmaßlich zu einem Kurzschluss gekommen. Dieser führte entgegen den Aussagen des Polizeiberichts nicht zu einer Verpuffung, sondern zu einem sogenannten Lichtbogen. Der 53-Jährige erlitt dadurch äußere Verbrennungen, er habe den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch keinen Stromschlag erlitten, so Ulrich Wörz.

Der Verletzte sei ansprechbar und wach gewesen und vor Ort erstversorgt worden, so Steffen Fischer. Anders als zunächst von der Polizei angegeben, sei der Mann anschließend nicht mit dem Helikopter, sondern auf dem Landweg ins Krankenhaus nach Ravensburg gebracht worden. Mittlerweile ist der 53-Jährige in ein überregionales Krankenhaus verlegt worden. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, teilt Ulrich Wörz mit.

Produktion stand beinahe komplett auf der Kippe

Der Lichtbogen, der bei dem Unfall entstand, führte zudem zu einem Stromausfall nicht nur innerhalb des ifm-Standorts, sondern auch darüber hinaus. Mehrere Straßen im nördlichen Stadtgebiet von Tettnang waren am Sonntag rund vier Stunden lang ohne Strom.

Wir stellen gerade auf eine neues Aggregat mit verbesserten Pufferbatterien um, Steffen Fischer, ifm Zentralgeschäftsführer Personal

Weshalb der Kurzschluss zu einem Stromausfall in Teilen des Netzes geführt habe, „können wir uns auch nicht erklären“, so Steffen Fischer. Dies falle auch in den Aufgabenbereich des Regionalwerks. Zusammen mit dem Stromversorger aus Tettnang sei es dann aber gelungen, die Versorgung relativ rasch wiederherzustellen.

Die Server für den Schichtbetrieb konnten schrittweise schnell genug wieder hochgefahren werden, um die weltweite Produktion zu gewährleisten, so Fischer: „Sonst hätte es an allen Standorten der ifm massive Auswirkungen haben können.“ Denn über die Server werden alle Faktoren wie etwa auch der Materialfluss gesteuert.

Untersuchungen laufen

Dass es überhaupt zu einem Serverausfall kommen konnte, hing laut Fischer damit zusammen, dass im Zuge dieser Arbeiten eben genau die Notstromversorgung betroffen war. „Wir stellen gerade auf eine neues Aggregat mit verbesserten Pufferbatterien um“, erklärt Steffen Fischer.

Die Untersuchung des genauen Unfallhergangs hat zwischenzeitlich der Polizeiposten Tettnang übernommen, in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Das sei in solchen Fällen das normale Vorgehen, bestätigt Simon Göppert, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg.

Dabei soll nun zunächst geprüft werden, weshalb es zu dem Unfall kommen konnte. Auch die Frage, ob arbeits- oder strafrechtliche Verstöße vorgelegen hätten, solle im Zuge der Untersuchungen geklärt werden. Sollte dies der Fall sein, werde das Ganze entsprechend an die Staatsanwaltschaft Ravensburg weitergeleitet, so Göppert.