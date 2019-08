Arbeitskreis macht den Weg frei

Zehn Monate nach der Einrichtung der markierten Fußgängerüberwege in der Nähe des Kreisels in See- und Lorettostraße zieht der Agenda-Arbeitskreis „Tettnang zugänglich für alle“ ein erfreuliches Fazit. Der Druck der Ehrenamtlichen, an diesen neuralgischen Standorten geschützte Bereiche für Fußgänger zu schaffen, hat sich als richtig erwiesen. Vor allem zur und von der Bushaltestelle in der Seestraße konnte die Gefahrenzone entschärft werden.

Die Mitglieder Arbeitskreises engagieren sich in der Stadt nach Hinweisen aus der Bevölkerung vor allem für Barrierefreiheit in allen öffentlichen Bereichen, in und außerhalb von Geschäften, Praxen, Gaststätten und Hotels sowie mehr Verkehrssicherheit. Vor Kurzem trafen sie sich mit der Bürger-Mentorin Melanie Friedrich in der Seestraße, um sich vom erfolgreichen Einsatz für den dortigen Fußgängerüberweg zu überzeugen.

Verkehrszählung initiiert

„Engagement wirkt“, hatten sie ein Plakat überschrieben, und damit der Bevölkerung Mut gemacht, sich für Verbesserungen in Sachen Barrierefreiheit und mehr Verkehrssicherheit einzusetzen. Der Verbesserung für die Fußgänger war im April vergangenen Jahres eine vom Arbeitskreis initiierte und vom städtischen Ordnungsamt koordinierte Verkehrszählung vorausgegangen, bei der mehrere Freiwillige zu Hauptverkehrszeiten auf Strichlisten Passanten und Fahrzeuge zählten.

Die Erkenntnis: Bei einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von etwa 1100 Fahrzeugen pro Stunde muss nicht zuletzt auch für ältere und gehbehinderte Menschen oder Familien mit Kinderwagen ein gefahrloses Überqueren der Fahrbahn möglich sein. Unterstützt vom Ordnungsamt der Stadt, stimmte das Landratsamt dem Ansinnen zu. Seit Herbst vergangenen Jahres helfen Zebrastreifen, die Fahrbahn zu überqueren. Das Engagement des Arbeitskreises hat sich ausbezahlt.

Wie bei vielen anderen Anregungen beim Thema Barrierefreiheit, die vor 15 Jahren in den Gemeinden noch kein Thema war, erinnert ein Arbeitskreis-Mitglied. Mittlerweile hat sich vieles getan. Der Fußgängerüberweg in der Seestraße war eine der bisher letzten Verbesserungen auf dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit in Tettnang. Für weitere Hinweise zu möglichen Verbesserungsvorschlägen ist der Arbeitskreis offen.