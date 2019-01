Arbeiten an Stadthalle laufen

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Manzenberg kommt es auch zu Maßnahmen in der Stadthalle.

Hier wird laut Stadt derzeit ein neuer Hauswasseranschluss ans Gebäude verlegt, das bisher über die Manzenbergschule versorgt wird. Zudem gibt es Arbeiten an der Wasserinstallation in der Halle. Auch wird die Hauselektrik überprüft. Nächste Woche werde die Halle wieder geöffnet sein, so die Stadt. An der Eignung für größere Veranstaltungen mit über 200 Teilnehmern ändert das nichts. Dafür kann aber etwa der JuZu-Ball im Foyer der Stadthalle stattfinden, allerdings ohne Nutzung von Küche und Halle, da die Personenzahl unter 200 Teilnehmern sei, teilt die Stadt mit.