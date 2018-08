Apflauer legt Friedwald für Tiere an

Langnau - In Apflau gibt es seit kurzem eine letzte Ruhestätte für Tiere. So mancher Spaziergänger wird sich auf dem Weg zwischen Iglerberg und Neuhäusle schon gefragt haben, was es mit den Holzstelen und der Aufschrift „Tierruhe Eichholz“ auf sich hat. Florian Tauch aus Apflau weiß die Antwort, denn ihm gehört das Waldgrundstück zu dem die Wegweiser führen. Tauch hat dort einen Friedwald für Tiere eingerichtet und behördlich genehmigen lassen.

Ruhig und beschaulich ist es in dem kleinen Waldstück und auch der Ausblick bis in die Alpen könnte nicht schöner sein. Tauch hat für die Waldbesucher eine Bank zum Verweilen aufgestellt. Der Zweck des Geländes ist es, dass dort Tierliebhaber ihre verstorbenen Lieblinge begraben können. Voraussetzung ist, dass diese zuerst kremiert und in einer naturfreundlichen Urne, beispielsweise aus Holz, Lehm oder Pappe, untergebracht sind. Auf Wunsch kann das tierische Familienmitglied dann ganz anonym oder mit einer beschrifteten kleinen Stele beigesetzt werden. Schmücken kann man das rund ein Quadratmeter große Tiergrab anschließend auch. „Es ist halt darauf zu achten, dass keine Kunststoffe in den Wald gelangen“, sagt Tauch. Da das besagte Waldstück nicht kommerziell bewirtschaftet wird, bleibt die Erinnerungsstätte für immer. Die Kosten für das Tiergrab belaufen sich einmalig auf rund 150 Euro, zuzüglich eventuell anfallender Gestaltungskosten für eine Stele.