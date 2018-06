Anwohner haben den Verkehr satt

Die Anwohner der Georgstraße sind genervt. Das Gefühl, an einer Hauptverkehrsader zu wohnen, stört sie. Zu viel Verkehr brettert teils zu schnell durch die Tempo-30-Zone zwischen Lindauer Straße und Schöneckstraße. Deshalb fordern sie, darauf hatte man sich auf einer Anwohnerversammlung im Februar verständigt, Maßnahmen, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren und zu verlangsamen und außerdem „ordnungsgemäßes Verhalten von Zulieferern und Postkunden“. Das wurde schriftlich fest gehalten und der Stadtverwaltung geschickt. Die Stadt reagierte auf das Schreiben. Für Montagabend hatte Bürgermeister Bruno Walter zu einem Informationsaustausch eingeladen.

Das Angebot nahmen die Anwohner gerne an. Mehr als 20 hatten sich im Ratssaal eingefunden, um einerseits ihre Sicht der Dinge zu übermitteln und sich andererseits von Walter über das geplante Vorgehen unterrichten zu lassen. Laut Bettina Steurer vom städtischen Bürgerservice habe man sich bei der Verwaltung einiges überlegt, um das Problem anzugehen. So steht der Vorschlag im Raum, die Einfahrt von der Lindauer Straße her zu verengen. Das könnte Raser, die von der Martin-Luther-Straße mit Schwung anrauschen, ausbremsen. Außerdem schlug Steurer vor, die Parkbuchten zu verbreitern und die Straße mit Pflanzenkübeln zu bestücken. Auch trage das, so die Meinung der Verwaltung, dazu bei, die Straße unübersichtlicher zu gestalten und zwinge Autofahrer somit, vom Gas zu gehen. Schließlich wolle man die Taktung der Ampel in der Lindauer Straße optimieren, um Anreize zu schaffen, nicht durch die Georgstraße, sondern regulär über Lindauer und Wangener Straße zu fahren. Bisher sei es so, dass Verkehrsteilnehmer, die über Lindauer und Wangener Straße fahren, länger bräuchten bis an den Kreisverkehr Wangener Straße/Schöneckstraße, als über die Georgstraße.

Bei den Anwesenden kam nicht alles davon gut an. Sie hatten ihre eigenen Vorschläge. Zum Beispiel die Umwandlung in eine Sackgasse, „das wär für uns das Paradies“. Ein Gedanke, den Anwohnerin Angela Lippus äußerte und an dem bei einer Abstimmung immerhin zwei Drittel Gefallen fanden, denn: „Die Georgstraße ist zur zweiten Spur der Wangener Straße geworden.“ Mehr als 2000 Fahrzeuge muss das Sträßchen in Hochzeiten verkraften. Das hatte eine Verkehrszählung ergeben. Lippus: „Unser Problem ist klar die Geschwindigkeit. Unser größtes Problem aber ist der massive Durchgangsverkehr. Und der ist viel höher, seit die innerörtliche Entlastungsstraße freigegeben ist.“ Walter, der den Gedanken „hochinteressant fand“, bemängelte, dass Lastwagen dann jedoch keine Wendemöglichkeit hätten.