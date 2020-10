Antje von Dewitz stellt ihr neues Buch vor

Wie hat sich Vaude aus kleinsten Anfängen in Obereisenbach zu einem innovativen und vielfach ausgezeichneten Unternehmen entwickelt ? Und welcher persönliche Weg liegt hinter seiner Geschäftsführerin Antje von Dewitz? Was sind die Themen der Zukunft ? Wie wichtig sind heute Werte wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Gemeinwohlökonomie für Unternehmen und wie kann es gelingen, trotzdem unternehmerisch erfolgreich zu sein? Und wie schafft es eine Gesellschaft, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? All diese Fragen beantwortet Antje von Dewitz neues Buch „Mut tut uns gut!“, das dieses Jahr neu erschienen ist.

Im Gespräch mit der Journalistin Kerstin Mommsen blickt Antje von Dewitz am Dienstag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr hinter die Kulissen ihres Buchs und auf die aktuellen Themen ihres Wirkens.

Kerstin Mommsen lebt wie Antje von Dewitz in Tettnang. Sie befasst sich seit vielen Jahren ebenfalls mit Fragen der Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung findet im Rittersaal des neuen Schlosses Tettnang statt. Sie ermöglicht die Begegnung und Diskussion mit einer Unternehmerin, die Tettnang international bekannt macht und neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin eine gefragte Rednerin zu Themen wie Nachhaltigkeit, Gemeinwohlökonomie und familienfreundlicher Unternehmenskultur ist. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Stadtbücherei und der Buchhandlung Ravensbuch. Wegen der Corona-Pandemie sind die Plätze begrenzt.