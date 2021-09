Antje von Dewitz erhält höchste deutsche Auszeichnung für Marketing

Antje von Dewitz, Chefin des Outdoor-Ausrüsters Vaude mit Sitz in Obereisenbach, ist am Mittwochabend in München mit Deutschlands höchster Auszeichnung für die Funktion des Chief Marketing Officer ausgezeichnet worden. Den Preis überreichte die Vorjahressiegerin Susan Schramm vom Marketing-Vorstand von McDonald’s Deutschland.

Die Jury kürte die Vaude-Chefin laut Pressemitteilung aus zehn Top-CMOs zur Siegerin. „Das Thema Nachhaltigkeit ist längst relevant für alle Unternehmen, viele springen allerdings spät auf den Zug auf. Vaude war und ist anders“, so begründete der Sprecher der Jury, Horst von Buttlar, die Wahl.

„Vielen Marken um Jahre voraus“

Das Unternehmen sei bei dem Thema Vorreiter aus Überzeugung, es sei klar und authentisch positioniert. „Diese Pionierleistung bei der Markenführung verlangt Mut, Risikofreude, Kreativität und Durchhaltevermögen. Der Erfolg gibt Antje von Dewitz recht: Sie ist vielen Marken um Jahre voraus“, so von Buttlar weiter.

Für von Dewitz sei schon immer klar gewesen, dass große Kampagnen für Image-Bildung kein passender Weg für Vaude als mittelständisches Unternehmen seien. Auch sei das Marketingbudget zugunsten der nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens klein. „Umso mehr macht mich dieser Award stolz und glücklich. Er zeigt, dass es unserem großartigen Team mit viel Herzblut, Kreativität und einem tollen Miteinander gelungen ist, Menschen für nachhaltige Inhalte von Vaude zu begeistern“, so die Geschäftsführerin über die Auszeichnung.

Der „CMO of the Year“-Award wurde 2014 von den Partnern des Innovationstags initiiert, um die Relevanz des Marketings und die Position des CMOs in Deutschland zu unterstreichen. Antje von Dewitz reiht sich damit nun in eine Liste hochkarätiger Preisträger ein: Verliehen wurde der Award bisher an Ian Robertson (BMW), Godo Röben (Rügenwalder Mühle), Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom), Eric Liedtke (Adidas), Karsten Kühn (Hornbach), Tarek Müller (About You) und Susan Schramm (McDonald’s).