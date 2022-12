Anna-Maria Schillinger übernimmt Jugendblasorchester

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Taktstockwechsel beim Jugendblasorchester: Die langjährige musikalische Leiterin Ulrike Miller hat den Dirigentenstab an ihre Nachfolgerin Anna-Maria Schillinger weitergegeben. Tobias Lutz und Franziska Pech als Vorsitzende des Musikvereins Tettnang sind froh, dass der Wechsel gut über die Bühne gegangen ist: „Ich freue mich, dass wir so schnell eine Nachfolgerin gefunden haben“, sagte Franziska Pech anlässlich der Übergabe. „Bei unserer Uli bedanken wir uns von Herzen für die vielen guten Jahre mit unserem Nachwuchs und unserer Anna-Maria wünschen wir ein glückliches Händchen mit den Jugendlichen“, meinte Tobias Lutz.

Ulrike Miller hatte das Orchester 2013 übernommen, nun hört sie aus privaten und beruflichen Gründen auf. „Wir hatten die vergangenen Jahre bei den Proben und bei jedem Auftritt großen Spaß zusammen“, so Ulrike Miller zum Abschied. „Wir haben aber nicht nur viel miteinander gelacht, sondern uns auch stetig musikalisch weiterentwickelt“, erinnert sie sich an die gemeinsame Zeit.

Anna-Maria Schillinger spielt seit ihrem siebten Lebensjahr Klarinette, ihr Hobby hat sie zum Beruf gemacht und in Feldkirch Instrumental- und Gesangspädagogik studiert. In der Stadtkapelle Tettnang spielt sie Klarinette, an der Musikschule unterrichtet die dreifache Mama außerdem Klarinette und Saxofon. Sie stammt ursprünglich aus Lindau und sammelte dort schon früh Erfahrungen in der Orchesterleitung. Nach den Weihnachtsferien beginnen für die jungen Musikerinnen und Musiker die Proben mit ihrer neuen Dirigentin für einen Auftritt im Frühjahr. Warum sie Musik so gerne mag? „Blasmusik bringt die Menschen zusammen, und diese Musik versteht jeder – da braucht es keine Worte.“ Na, wenn das kein Statement für eine gedeihliche Kommunikation in Sachen Musik ist.