Anna-Magdalena Perwein und Maria Hegele singen im Duett in der St.-Gallus-Kirche

Zu einem Konzert mit Arien, Duetten und Orgelmusik von Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, César Franck und Gabriel Fauré lädt die St. Gallus-Gemeinde am Sonntag, 6. September, ab 18.30 Uhr in die Gallus-Kirche ein. Die Ausführenden sind Anna-Magdalena Perwein, Sopran, Maria Hegele, Mezzo-Sopran und Georg Grass, Orgel.

Nach der coronabedingten Absage der gesamten diesjährigen Konzertreihe der Kirchengemeinde ist dies die erste Veranstaltung dieser Art im laufenden Jahr – nicht zuletzt deshalb freuen sich die Ausführenden besonders auf diese Stunde der Kirchenmusik, erklären die Veranstaler. Anna-Magdalena Perwein wie auch die gebürtige Tettnangerin Maria Hegele studierten ab 2012 Gesang am Mozarteum Salzburg bei Barbara Bonney, bei der auch beide ihre Begeisterung für das Fach Lied entdeckten und inzwischen das Master Studium Gesang mit Auszeichnung abgeschlossen haben.

2014 begann ihre Zusammenarbeit als Duo mit Liederabenden, Operngalas und Konzerten in Neresheim, Schongau, Tettnang, Friedrichshafen und Hannover. Innovative Programmzusammenstellungen zeichnet die Zusammenarbeit der beiden Sängerinnen aus, so etwa „Don Giovannis Liebesbriefe“, ein mit bekannten Opernmelodien zusammengestelltes Singspiel für Schulen, das mehrmals in Schongau und Ravensburg zur Aufführung kam.