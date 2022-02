Ann Bauer ist neu im Team von „Tettnang erleben“

Seit dem 1. Februar ist Ann-Christin Bauer die neue Marketingmanagerin beim Verein „Tettnang Erleben e.V“. „Mit der Besetzung von Ann-Christin Bauer konnten wir eine erfahrene Marketingkraft für unseren Verein gewinnen“, freut sich Vereinsvorstand Fritz Tauscher.

Gebürtige Tettnangerin freut sich auf neue Herausforderungen

Damit sei die Neuausrichtung des Vereins nun abgeschlossen. „Noch können wir nicht einschätzen, wie sich die Corona-Situation in diesem Jahr entwickelt und werden zweigleisig in die Planung gehen“, so Tauscher weiter. Ann-Christin Bauer ist gebürtige Tettnangerin, sie freue sich auf ihre neue Aufgabe, heißt es in der Pressemitteilung.

Ann-Christin Bauer ist neu im Team von „Tettnang erleben“. (Foto: grafietrautmann)

„Ich sehe mich als Kommunikatorin, die alle Beteiligten an einen Tisch bringt, gemeinsam nach Lösungen sucht und dabei das Ziel nicht aus den Augen verliert“, erklärt sie. Die Betriebswirtin war zuvor in verschiedenen Positionen in Marketing und Kommunikation tätig.