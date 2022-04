Anmeldung fürs Bähnlesfest nur noch online möglich

Tettnang feiert am Sonntag, 11. September, das 45. Bähnlesfest. Flohmarktstände, Vereine, Musikkapellen, Künstler und Akrobaten verwandeln die Innenstadt dann in einen einzigen Festplatz, heißt es in einer Ankündigung der Tourist.Information.

In diesem Jahr müssen sich die Marktbeschicker erstmals online für das Fest anmelden. Der Anmeldelink für Tettnanger Bürgerinnen und Bürger und auswärtige Flohmarkt-Teilnehmer ist ab Mittwoch, 4. Mai, aktiv. Erforderlich ist die Angabe der gewünschten Straße, der Standgröße, des Warenangebots, der Kontaktdaten und bei Kleinunternehmern die Steuernummer. Ein Verkauf von Neuwaren ist nicht möglich. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz besteht nicht. Formulare aus den Vorjahren sind nicht mehr gültig.