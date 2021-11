Angetrunkener 83-Jähriger kollidiert mit Maschendrahtzaun

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Samstagvormittag einen Unfall verursacht. Er war offenbar angetrunken.

Der Lenker eines 5er BMWs verursachte am Samstag um 10.15 Uhr einen Verkehrsunfall, als er beim Entsorungszentrum in Tettnang seinen Müll entsorgen wollte, heißt es im Polizeibericht. Nach eigenen Angaben kam der BMW-Fahrer auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Maschendrahtzaun.

„Bei der Unfallaufnahme konnte beim Tatverdächtigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden“, so die Polizei weiter. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein des 83-Jährigen ein. Am Fahrzeug sowie am Maschendrahtzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.