Angebot reicht von Fußball bis Kultur

Tettnang (sz) - Der neue Programmflyer für Veranstaltungen des Tettnanger Jugendhauses von April bis August liegt vor. Zu haben ist er im Jugendhaus, im Rathaus und im Tourist-Info-Büro. Außerdem ist das Programm im Internet und auf Facebook zu finden.

Ein besonderes Highlight soll die Übertragung der Fußball-WM im Juni und Juli werden. Jeweils um 18 Uhr werden am 16., 20., 23., 24., 26. und 30. Juni sowie 1. und 4. Juli im Jugendhaus Spiele auf Großbildleinwand gezeigt. Aber das Jugendhaus hat noch einiges mehr zu bieten. Vom 16. bis 18. Mai findet zum Beispiel ein Wochenende nur für Jungs, angeleitet von Männern, auf dem Höchsten statt. Ansonsten steht der Mai im Jugendhaus im Zeichen der Musik. Am Montag, 19. Mai, veranstaltet das Jugendhaus eine Musik- und Konzert-AG für alle Musiker und Interessierte, die Lust haben, Konzerte und CD-Aufnahmen zu organisieren oder sich nur mit anderen austauschen wollen. Am Freitag, 23. Mai, ist Party angesagt. Jugendliche ab 14 Jahren können bei der Back-2-Old-School-Party mit Hip Hop und House feiern.

In den Pfingstferien im Juni organisiert das Jugendhaus ein Ferienprogramm mit Ausflügen in den Hochseilgarten nach Immenstaad und in den Europapark nach Rust. Außerdem beteiligen sich die Mitarbeiter des Jugendhauses an der Ausbildungs- und Studienplatzbörse am 27. Juni in der Stadthalle.

Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Am 19. Juli gibt es eine Ausfahrt zur Cross Culture Night der Bregenzer Festspiele. In diesem Jahr wird noch einmal die Zauberflöte gezeigt. Außerdem gibt es zum Schuljahresabschluss ein Sommerfest mit Grillen. Vom 4. bis 8. August werden die Jugendlichen vom Jugendhaus in St. Aignan, Tettnangs Partnerstadt in Frankreich, besucht.

Zusätzlich zu diesen Programmpunkten gibt es weiterhin das bewährte Programm des Jugendhauses im offenen Betrieb, allerdings mit neuen, den Bedürfnissen angepassten Öffnungszeiten. Als feste Angebote gibt es das ganze Jahr über jeden Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr die Kreativwerkstatt. Von Porträtzeichnen über Aquarellmalen bis hin zum Modellieren von Plastiken kann alles umgesetzt und erlernt werden.

In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit baut das Jugendhaus gemeinsam mit interessierten Jugendlichen jeden Freitag von 13 bis 15 Uhr einen Bauwagen neu auf, um ihn später für Klassenprojekte und mobile Angebote des Jugendhauses nutzen zu können.

Geöffnet ist das Jugendhaus am Montag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr und am Freitag von 15 bis 21 Uhr. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter

www.jugendhaus-tettnang.de