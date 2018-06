Andy Susemihl und seine „Superfriends“ spielen im Flieger

Gitarrist Andy Susemihl ist am Samstag, 23. September, im Flieger in Tettnang zu Gast. Ab 21 Uhr spielt er gemeinsam mit seinen „Superfriends“, Markus Hassolt an den Drums und Andi Kemmer am Bass, ausgesuchte, raffiniert arrangierte Klassiker der Musikgeschichte, gemischt mit eigenen Stücken.

Susemihl hat bereits die Bühnen mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n’Roses, Deep Purple und Lita Ford geteilt, über 20 Alben produziert und über 500 000 Tonträger verkauft. Seine Songs und seine Gitarrenarbeiten sind neben renommierten Gitarristen wie Steve Vai, Joe Satriani und Steve Stevens zu finden. Vor seinem Umzug nach Los Angeles Anfang der 90er erlangte er überregionalen Bekanntheitsgrad als Gitarrist von Bands wie Sinner und U.D.O., dem Projekt des Accept- Sängers Udo Dierkschneider. In Los Angeles arbeitete er mit Musikern und Produzenten wie Richie Kotzen (Poison/Mr. Big), Eddie Kramer (Jimi Hendrix) und Shay Baby (Ozzy Osbourne/Warrant) zusammen. Von Mai bis September 2013 war er als Gitarrist von Roland Bless (PUR) auf dessen Tour mit Unheilig zu sehen. Seit einigen Jahren pendelt er zwischen Deutschland und Amerika und betreibt hier sein Projekt „Superfriends”.