Andreas Pusch trainiert Tettnangs U17-Juniorinnen

Andreas Pusch ist neuer Trainer der U17-Fußballerinnen des TSV Tettnang in der Oberliga. Pusch folgt auf Corinna Wachter, die ihre Trainerlaufbahn aus privaten Gründen beendet. „Wir sind Corinna sehr dankbar für das tolle Jahr bei den B-Juniorinnen“, sagt Karin Rasch-Boos. „Sie hat sehr gute Arbeit bei der Ausbildung der Mädchen geleistet.“

Der 41-jährige Andreas Pusch ist studierter Sportwissenschaftler und wohnt in Lindenberg im Allgäu. Er hat die DFB-B-Lizenz und ist Instructor beim württembergischen Fußballverband. Er war zuletzt Sportlicher Leiter beim FC Wangen, davor trainierte er mehrere Jugendteams, unter anderem beim FC Lindenberg und dem FC Wangen. Im aktiven Bereich war er bei den Frauen des SV Deuchelried tätig.

Andreas Pusch ist laut Mitteilung des TSV der Wunschtrainer. „Ich kenne Andreas seit einigen Jahren, als Trainer und als Ausbilder. Mein Ziel war immer, ihn irgendwann nach Tettnang zu holen“, sagt Rasch-Boos. „Die Chemie hat von Beginn an gepasst und ich glaube, Andreas passt sehr gut in unser Ausbildungskonzept bei den Juniorinnen.“. Saisonstart der U17-Juniorinnen ist am 11. September beim FV Löchgau.