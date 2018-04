Andreas Konrad wechselt zum TSV Tettnang

Zur kommenden Saison 2018/19 gehen die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang mit einem neuen Trainerduo an den Start: Andreas Konrad wechselt am Ende der laufenden Spielzeit vom Landesligisten TSB Ravensburg nach Tettnang, um dort mit dem bisherigen Coach Alexander Haag als Trainerteam zu arbeiten. Die TSV-Führung verspricht sich davon einerseits Entlastung für Haag, um den breiten Kader mit 25 Spielerinnen vor allem in Trainingseinheiten intensiver zu betreuen. Andererseits erhoffen sich die TSV-Verantwortlichen frischen Wind vom 54-Jährigen aus Brochenzell, der bereits 14 Jahre Erfahrung als Trainer mitbringt.

Nach der 0:3-Heimniederlage des TSV gegen den Hegauer FV am vergangenen Samstag (SZ berichtete) verkündete die TSV-Abteilungsleitung den Spielerinnen voller Freude die Botschaft vom Trainer-Update beim TSV zur nächsten Saison: „Wir kennen und schätzen Andreas schon seit vielen Jahren. Vor allem seine gute Arbeit beim FC Wangen hat uns hellhörig gemacht“, sagte TSV-Frauenspielleiterin Karin Rasch-Boos und fügte hinzu: „Die guten Gespräche zwischen ihm und uns im Vorfeld haben uns darin bekräftigt. Er ist ein hoch motivierter Trainer, der als Teamplayer im Frauenfußball etwas bewegen will und kann. Darauf freuen wir uns.“

Der TSV erhofft sich von Konrad auch neue Ideen sowie neue Perspektiven und sieht in dem Duo Haag/Konrad die Möglichkeit, individueller auf einzelne Spielerinnen eingehen zu können. Gemeinsam mit Coach Alex Haag können Trainingseinheiten so besser koordiniert und der Kader in Gruppen aufgeteilt werden – was bei einem Kader dieser Größe durchaus notwendig ist.

Für Andreas Konrad endet damit sein Engagement als Trainer der Landesligadamen des TSB Ravensburg, das er im Oktober 2017 als Nachfolger von Frank Hubrich angetreten hatte. Nach seiner Zeit als Jugendtrainer beim VfL Brochenzell und Frauencoach bei der SGM Meckenbeuren/Brochenzell war Konrad drei Jahre lang beim FC Wangen (Regionenliga 6) und durfte dort zwei Meisterschaften, darunter sogar ein Double-Gewinn, feiern.

Nun also wird er ab Sommer sein nächstes Kapitel aufschlagen und hat sich vergangenen Samstag beim TSV-Team schon mal vorgestellt: „Ich bin einige Jahre im Frauenfußball hier in der Region aktiv. Ich schätze den TSV, insbesondere das professionelle Umfeld und die hervorragende Jugendarbeit, schon eine ganze Weile und bin sehr angetan“, so Konrad über die bevorstehende Aufgabe. „Ich freue mich sehr darauf, mit euch in die kommende Saison zu starten.“

Der bisherige Co-Trainer der TSV-Damen, Ralf Boos, wechselt zurück in den männlichen D-Jugendbereich, wo dessen Sohn Fußball spielt.