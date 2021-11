Die Andacht der Tettnanger Maria 2.0 Gruppe findet am Montag, 29. November, um 20 Uhr wieder vor St. Georg in Tettnang statt. Zentrales Thema der Andacht ist die vierte These des Thesenanschlags vom Frühjahr: „Unsere Kirche zeigt eine wertschätzende Haltung und Anerkennung gegenüber selbstbestimmter achtsamer Sexualität und Partnerschaft.“ Denn die offiziell gelehrte Sexualmoral sei lebensfremd und diskriminierend, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Die Tettnanger Maria 2.0 - Gruppe wolle in ihrer Andacht „die ausgrenzende Haltung der katholischen Kirche in den Blick nehmen, die das Resultat dieser veralteten Sichtweise ist“.