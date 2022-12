Analog Spin kommen in den Flieger

Im Flieger in Tettnang spielt am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr die Band Analog Spin und als Opener Milla. Analog Spin ist ein internationales Trio aus dem Bodenseeregion. Die drei Musiker spielen Interpretationen alter Klassiker,wobei sie ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Ihr Repertoire besteht aus Classic Retro 60´s Mod Garage, Hard Rythm and Blues, Rock Steady, Reggae, Surf Music, Rockabilly, British Invasion, Delta Blues, Funk, Motown, sowie ein moderner, aktueller Stücke. Analog Spin möchten im Flieger für einen groovigen Abend voller Energie und Spielfreude sorgen. Eröffnet wird er Abend von Milla, die laut solo und akustisch singt.(Foto: Flieger)