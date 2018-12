An der Spitze der Kreisliga angekommen

Nach dem klaren Sieg gegen den letztjährigen Absteiger und bis zum Anpfiff dieses Spieles auch Tabellenzweiten aus Bad Saulgau ist das Team der SG Argental an der Spitze der Handball-Kreisliga Bodensee angekommen. Überwintern darf die Altwicker-Sieben nach dem 27:23-Erfolg bis zum Rückrundenstart auf Platz zwei der Tabelle. Grundlage für den Sieg war laut Spielbericht wieder einmal die hervorragende Abwehrarbeit.

Unterstützt von zwei gut aufgelegten Torfrauen standen die Argentalerinnen sehr gut. So konnten die Gäste aus Bad Saulgau in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit kein Tor erzielen, während die Landesligareserve der SGA den vorentscheidenden Vorsprung ( 18:10 ) herausspielte. In einem hart umkämpften Schlussabschnitt gelang es dem Team von SGA-Trainer Hermann-Josef Altwicker, den Vorsprung zu verwalten und den verdienten Sieg in eigener Halle zu halten.

Mit diesem Heimerfolg hat die SG Argental eindrucksvoll bewiesen, das sie zu den Spitzenteams der Kreisliga Bodensee gehört.

Jetzt geht es in die verdiente Weihnachtspause. Im nächsten Jahr werden die Handballerinnen sehen, wohin die Reise ihres Teams noch führen wird.