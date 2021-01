Amtsgericht Tettnang: Betrieb in Coronazeiten läuft in „vertretbarem Rahmen“

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat wegen der geltenden Corona-Verordnung eine Party in einer Wohnung in Gammertingen aufgelöst. Aufgrund eines Hinweises überprüfte die Polizei am frühen Sonntagmorgen die Wohnung.

Insgesamt elf Personen hatten sich zu einer privaten Geburtstagsparty auf engstem Raum und ohne AHA-Regeln getroffen. Die Party wurde aufgelöst. Alle elf Personen werden wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.