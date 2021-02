Amphibienschützer bauen Zäune auf

Die Temperaturen steigen, und damit beginnen – wie in jedem Frühjahr – auch wieder die Laichwanderungen der heimischen Amphibien. Allein in Tettnangs direkter Umgebung werden erneut Tausende Amphibien die Straßen in waldnahen oder bewaldeten Abschnitten überqueren, schreibt der Amphibienschutzverein Tettnang und plant, am Samstag, 20. Februar, und Samstag, 27. Februar, Amhibienschutzzäune aufzustellen. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr am Entsorgungszentrum Sputenwinkel.

Zum einen sei der Bestand der Amphibien inzwischen massiv bedroht, zum anderen stellten die überfahrenen Tierleichen auf dem Straßenbelag wegen Schleudergefahr oder abruptem Abbremsen mancher Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar, heißt es in einer Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit der BUND-ortsgruppe Meckenbeuren und dem Amt für Umweltschutz beim Landratsamt werde man die Zäune aufbauen. Allerdings ergeben sich in diesem jahr ein paar Änderungen: Entlang der K 7722 zwischen Braitenrain und Bürgermoos wird lediglich ein etwa 500 Meter langes Teilstück des Amphibienschutzzauns aufgebaut. Aus diesem Grund wird auch keine Straßensperrung beantragt. An diesem Teilstück müssen, wie in den vergangenen Jahren auch, in den nächsten Wochen Kontrollgänge durchgeführt werden.

Weiterhin wird in den dort angrenzenden Waldstücken in der folgenden Zeit ein Monitoring durchgeführt, bei dem im Vorfeld festgelegte Quadranten nach Laichballen- /Kaulquappenfunden abgesucht werden. Dies erfolgt nach freier Zeiteinteilung. Der Ablauf des Monitorings wird beim Aufbau des Amphibienschutzzauns erläutert oder kann bei Tierarzt Guido Koslowski, Telefon 07542 / 85 22, erfragt werden. Weitere Zäune werden in Schleinsee, Wielandsweiler und eventuell in Obereisenbach aufgebaut.

Für den Aufbau der Zäune, die nachfolgenden Kontrollgänge an allen Zäunen sowie das Monitoring in Bereich Braitenrain/Bürgermoos werden noch freiwillige Helfer gesucht. Aufgrund der fehlenden Straßensperrung ist beim Aufbau von jedem Helfer eine Warnweste zu tragen. Die gängigen Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, insbesondere Abstandsregeln und Mund-/Nasenbedeckung, sind auch beim Aufbau der Zäune zu beachten.