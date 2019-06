Amerikanische Schüler sind zu Gast bei Freunden

In Empfang genommen hat das Montfort-Gymnasium (MGTT) jetzt seine Austauschschülerinnen und -schüler aus Chicago. Angekommen waren die insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler, begleitet von zwei Lehrern, bereits am Montag. „Insgesamt zweieinhalb Wochen werden die Gastschüler Zeit in unserer Bodenseeregion verbringen und in deutschen Familien leben“ erklärt MGTT-Schülerin Luca Mohr (15).

Kennengelernt haben sich beide Nationalitäten bereits im vergangenen Jahr. Der Gegenaustausch in die Chicago East High School der Tettnanger fand im Herbst statt. „Meine Familie hat gleich zwei Austauschschüler aufgenommen“, erinnert sich Lukas Schaal (16). Und es gebe auch deutsche Familien, die gleich zwei Kinder aufgenommen haben. So gebe es Zwillinge, die zusammen in einer Familie wohnen würden.

Die Tettnanger Schüler haben sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht, um ihren amerikanischen Freunden so viel Sehenswürdigkeiten wie möglich zu bieten. Bereits jetzt sei es „unglaublich schön hier“, staunt Rachel Gale (17) aus Chicago. Vor allem die Natur hat es ihr sehr angetan: „Wir kommen aus einem Vorort von Chicago und sind nur Hochhäuser gewöhnt.“

Unter der Woche werden die Austauschschüler durch das Programm der Schule geführt, sei es ein Treffen mit Bürgermeister Bruno Walter oder ein Ausflug auf den Pfänder. Weitere Programmpunkte sind ein Tagesausflug in die bayerische Landeshauptstadt München, ein Besuch bei den Pfahlbauten, eine Katamaran-Ffahrt und vieles mehr.

An den Wochenenden und über Pfingsten werden die amerikanischen Schülerinnen und Schüler die Zeit nutzen, ihre deutschen Gastgeberfamilien und deren Kultur besser kennenzulernen. Die Programmpunkte der Familien werden ganz verschieden aussehen.

„Meine Gastfamilie wird mit mir zum Campen in die österreichischen Alpen fahren“, erzählt Rachel Gale stolz. „Und ich mit meiner nach Salem auf den Affenberg“, sagt Ava Buttacavoli (18) lächelnd mit typisch amerikanischem Akzent. Beide Mädchen sprechen mittlerweile fast flüssig Deutsch. In der neunten Klasse hätten sie mit den Vorbereitungen auf den Austausch begonnen und haben es gar nicht erwarten können, endlich den Bodensee zu besuchen.