Am Rückzugsort des Fürstbischofs

Auf der Gartenterrasse des Neuen Schlosses in Meersburg mit Blick auf die Dächer der Unterstadt und über den Bodensee kann jeder Besucher nachvollziehen, warum die Bischöfe von Konstanz gerade diesen Platz für ihre Residenz ausgewählt haben. Hier, wo sich früher eine städtische Bebauung befand, ließ Fürstbischof Johann Franz Schenk von Stauffenberg durch seinen Baumeister Christoph Gessinger 1710 bis 1712 den Rohbau errichten.

Schlossführerin Ruth Wodsak erläuterte den Mitgliedern und Gästen des Förderkreises Heimatkunde die architektonischen Merkmale an der Südfassade, die dem Tettnanger Schloss – ebenfalls von Gessinger erbaut – sehr ähnlich sind. Das zunächst als Kanzlei genutzte Gebäude wurde erst ab 1740 zur Residenz ausgebaut.

Beim Rundgang führte Ruth Wodsak ihre Besucher aus Tettnang auch in die Schlosskirche, die vor ihrem Umbau als Pferdestall gedient hat. An der prächtigen Rokoko-Ausstattung waren so bekannte regionale Künstler wie Andreas Brugger und Joseph Anton Feuchtmayer beteiligt. Nur bei Sonderführungen zugänglich ist das unterhalb der Gartenterrasse gelegene ovale Teehaus. Der von Gessinger errichtete elegante Lustpavillon mit der kleinen Gartenanlage davor kann heute für private Feiern gemietet werden. Ob Fürstbischof von Stauffenberg, der das Teehaus als Rückzugsort bauen ließ, sich die heutige Nutzungsmöglichkeit wohl hat vorstellen können, als er das Deckenfresko mit dem Motto „Alles hat seine Zeit“ anbringen ließ? (gh)