Am Lindenbuckel wird Geburtstag gefeiert

Josef Dobler hat viele Glückwünsche zu seinem 85. Geburtstag erhalten. Er war nicht nur stellvertretender Schulleiter am Montfortgymnasium, sondern konnte auch viele Jahrzehnte als Biologie- und Chemielehrer durch seine gewinnende Art Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften begeistern.

Begegnet man ihm heute als „Ehemaliger“ in der Stadt, so fällt einem gleich sein gutes Namensgedächtnis auf. Die stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Zwisler gratulierte ihm im Auftrag der Stadt und persönlich und freute sich mit dem Jubilar und einer fröhlichen Gästeschar beim Frühschoppen. Sie meinte lachend: „Sie waren für viele Schülerinnen und Schüler ein Vorbild, ein begeisterter Lehrer, dem man bis heute im Städtle gerne begegnet. Viele erinnern sich an Ihre interessanten Chemieversuche, wo es auch früher mal kräftig gequalmt hat und Rektor Strobel sich sorgte, dass das Gymi in Flammen aufgehen könnte.“ Doch der Rektor hat dem Chemielehrer offenkundig längst verzieghen, denn er gehörte auch zu den Gratulanten

Josef Doblers EhefrauElsbeth ist vor nunmehr vier Jahren verstorben. Aber seine drei Kinder, acht Enkel und drei Urenkel besuchen ihn regelmäßig. Seinen Haushalt führt er nach wie vor völlig selbständig, auch Kochen ist für ihn kein Problem. Sein Rezept, im Alter den Humor beizubehalten lautet: Täglich zwei Brezeln essen und vor die Tür gehen.

Josef Dobler schmunzelnd: „Mit meinem Freund und Nachbarn Helmut Köhler, der auch Witwer ist, gehe ich oft zum Mittagessen und wir haben immer eine gute Unterhaltung.“ Auch da stimmt also wieder die Chemie.