Am Ende soll es nicht weniger als Platz eins sein

Für die B-Juniorinnen des TSV Tettnang beginnt am Samstag die Rückrunde in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg. Gleich zum Auftakt treffen die aktuellen Tabellenführer im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten vom SC Sand. Nach erfolgreicher Vorbereitung im Februar und März geht die Mannschaft von Karin Rasch-Boos und Mona Blank gestärkt in die Rückrunde – und will am Ende ganz oben stehen und somit den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.

Die erste Phase der Vorbereitung hatte gleich hohen Wettkampfcharakter zu bieten. Zunächst gelang den Fußballerinnen der B- und C-Klasse bei der Bezirksmeisterschaft im Hallenfußball der Titelgewinn, anschließend sicherten sich die B-Mädels in der WFV-Hallenrunde Platz zwei. Trotz widriger Wetterbedingungen – die Rasenplätze waren kaum bespielbar – durfte sich das Trainerteam Rasch-Boos/Blank über eine rege Trainingsbeteiligung freuen.

Und über erste Trainingserfolge: Das angesetzte Testspiel gegen den Bundesligisten VfL Sindelfingen Ladies konnte mit 1:0 gewonnen werden, was einen großen Motivationsschub für das anschließende Trainingslager im Februar gab. „Die Mädchen sind körperlich in einem sehr guten Zustand, alle konnten sich in der Winterpause fußballerisch weiterentwickeln – das freut uns sehr“, erzählt Karin Rasch-Boos. Trainiert wurde überwiegend auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Friedrichshafen oder im Balance-Fitnessclub. Ein weiteres Testspiel gegen die Vorarlberger Landesauswahl ging zwar mit 1:3 verloren, gegen die Damen des TSV Achberg konnte allerdings wieder ein deutlicher 5:1-Erfolg gefeiert werden.

Alle Spielerinnen an Bord

Das letzte Testspiel vor Rückrundenstart gegen die Landesligafrauen des TSB Ravensburg konnte abschließend mit 4:0 für den TSV entschieden werden. Die für das Trainerteam wohl erfreulichste Meldung war, dass alle Spielerinnen die Vorbereitung mit Ausnahme kleinerer Blessuren verletzungsfrei überstanden haben und nun zum Spitzenspiel gegen den SC Sand zur Verfügung stehen.

Personell hat sich beim TSV in der Winterpause kaum eine Veränderung ergeben, einzig Stürmerin Emily Dressler stößt aufgrund eines Auslandaufenthaltes erst im April wieder zum Team. Somit kann der TSV für das Projekt „Meisterschaft“ aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen diesen ersten Platz, auf dem wir momentan stehen, solange wie möglich verteidigen. Die Saison ist noch lange, das Spiel gegen Sand am Samstag wird aber richtungsweisend sein – wir freuen uns darauf.“ In der Hinrunde musste der TSV gegen den SC Sand das einzige Mal die Punkte bislang teilen – der TSV spielte am zweiten Spieltag im September 2017 0:0. Beim Rückspiel im Ried hofft der TSV nun, mit einem Sieg die entscheidende Weiche in Richtung Meisterschaft stellen zu können. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr.