Am Bärenplatz in Tettnang soll es im April neue Wohnungen geben

Nach außen hat es am Bärenplatz 5 in letzter Zeit wenig Bewegung gegeben, doch innen schreiten die Arbeiten derzeit voran. Weniger im Erdgeschoss – die Ladenfläche gleicht derzeit einem Lager – sondern vielmehr in den Wohnungen in den Obergeschossen. Laut Bauherr Markus Rehkugler sollen die Wohnungen Ende März vollständig renoviert und ab Anfang April bezugsfertig sein.

In den Wohnungen herrscht derzeit reges Treiben. Handwerker geben sich die Tür in die Hand. Elektrik sowie Wasser und Abwasser sind neu verlegt. Die Bäder sind modern mit großformatigen Fliesen gekachelt. Die alten, noch vorhandenen Holzfußböden werden derzeit abgeschliffen und nach Möglichkeit geölt. „Wir haben uns bemüht, die Originalböden so weit wie möglich zu erhalten“, sagt Rehkugler. Schließlich handle es sich nicht um einen Neubau, sondern ein historisches Gebäude. Da gelte es, den Charme so weit wie möglich zu wahren.

Für die Wohnungen gibt es bereits Interessenten, die sich bei Rehkugler gemeldet haben: „Die meisten Anfragen kommen von älteren Tettnangern, die an der zentralen Lage interessiert sind.“ Auch für das Ladengeschäft, so Rehkugler, gebe es viele Interessenten, darunter auch einen Heilpraktiker, einen Optiker oder einen Café-Betreiber.

Striplokal?

Im Rahmen eines Gewinnspiels hatte Rehkugler den Tettnangern Gelegenheit gegeben, selbst Ideen zu äußern. Unter den Einsendungen kam neben Vorschlägen wie einem Striplokal, einem Schreckschraubencafé oder einem Bügel-Bistro immer wieder der Wunsch nach einem Café oder nach einem Treffpunkt auf. Beim Bähnlesfest wurden die Sieger per Losentscheid gekürt.

Was es am Ende wird, hängt natürlich auch von den Pächtern ab, die das Ladenlokal beziehen werden. Hier hält Rehkugler es durchaus für möglich, Teilflächen anzubieten und mehrere Eingänge einzurichten: „Es wären durchaus auch zwei Läden nebeneinander denkbar.“

Wegen dieser Unklarheit sei an der Hausfassade noch nichts geschehen - hier können laut Rehkugler die Arbeiten erst aufgenommen werden, wenn die räumliche Belegung im Erdgeschoss klar ist. Was die Vermietung der Geschäftsräume generell anbelangt, hat Rehkugler indes keine Sorgen: „Wenn ich wollte, könnte ich das morgen schon vermieten.“ Allerdings hatte er auch in der Vergangenheit schon betont, dass das Geschäft letztendlich auch zu Tettnang passen müsse.

Kleine Absätze sind drin

In den Wohnungen ist noch einiges zu tun. Wer in dem zentral gelegenen Gebäude wohnen möchte, muss in den Räumen mit kleinen Absätzen zwischen den Räumen leben. Immer wieder wurden die Böden in einzelnen Zimmern neu aufgebaut – das haben die Handwerker auch so belassen. Bestehendes Parkett wollte Rehkugler jedoch nicht unter einem neuen, höheren Boden verstecken, nur um das Niveau anzugleichen.

Barrierefrei sind die Wohnungen nicht. Das Holztreppenhaus ist funktional, aber nicht riesig. Ein Fahrstuhl findet ebenfalls keinen Platz. Zudem sieht es nach derzeitigem Stand so aus, dass es auch keine Parkplätze zu den Wohnungen geben wird. Hierum müssen sich die späteren Mieter selbst kümmern.

Auf der anderen Seite sind die Wohnungen zentral gelegen und ungewöhnlich: In einer steht sogar noch ein alter Kachelofen. Der ist abgenommen und betriebsbereit. Ob das so bleibt, hat Markus Rehkugler allerdings noch nicht entscheiden. Möglicherweise wird er auch funktionsuntüchtig gemacht und wird dann reine Dekoration sein. Was erhalten bleibt, sind der Stuck und kassettenförmige Wandverkleidungen aus Holz, soweit vorhanden.

Eine Besonderheit werden die Infrarotheizungen sein. Diese sind laut Rehkugler besonders allergikerfreundlich, da es keine Luftumwälzung samt Staub beim Heizen gibt. Stattdessen werden die Gegenstände und Personen im Raum direkt angestrahlt und erwärmt.