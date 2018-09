Am „Bären“ bleibt ein Hintertürchen offen

Rudolf Forster hat von 1972 bis 1975 eine Kochlehre gemacht. Nach Jahren bei der Bundeswehr sowie in verschiedenen Gasthäusern in Deutschland und der Schweiz kehrte er 1980 nach Tettnang ins elterliche Haus zurück. Seit 1985 führt er in Nachfolge seiner Mutter Herta den „Bären“.