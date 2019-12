Alvaro Soler und Wincent Weiss kommen zum Schlossgarten Open Air nach Tettnang

SZ-Abonnenten erhalten am Freitag, 6. Dezember, 15 Prozent Rabatt auf die ersten 150 Tickets für Alvaro Soler und Wincent Weiss sowie auf die ersten 100 Tickets für Dieter Thomas Kuhn. Der offizielle Vorverkauf startet am Samstag, 7. Dezember. Karten für Wincent Weiss und Alvaro Soler kosten je 51,25 Euro. Karten für Dieter Thomas Kuhn kosten 41 Euro. Erhältlich sind die Tickets in vielen Geschäftsstellen der SZ sowie unter Telefon 0751 / 29 55 777 oder im Internet unter