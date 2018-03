Alte Baumsorten neu gepflanzt

Gut drei Dutzend Baumpaten mit Angehörigen hat Baumpfleger Walter Emser am Samstag im Ried begrüßen können. Viele Familien waren gekommen, um hier bei dieser Aktion der Stadt Tettnang mitzumachen und für sich ganz persönlich einen Baum zu pflanzen. Mit diesen 16 Hochstammbäumen im Ried wurden jetzt in zwölf Jahren bereits etwa 170 Bäume an fünf Standorten in Tettnang gepflanzt – insgesamt 120 verschiedene alte Sorten, deren Erhalt für Walter Emser ein ganz besonderes Anliegen ist. Manche Baumpaten pflegen diese Tradition des Baumpflanzens bereits in der dritten Generation. Wie zum Beispiel Familie Tosché, die den ersten Baum anlässlich ihrer Hochzeit gepflanzt hatte und sich nun nach Bäumen für ihre Kinder wieder mit einem Baum für die Enkel beteiligt haben. Neu dabei ist Familie Haug aus Meckenbeuren, die von dieser Aktion hörte und sich spontan mit ihren Kindern Emil und Emma daran beteiligten. Ihr Hochstamm-Baum ist ein Danziger Kant – eine alte robuste Sorte. Walter Emser hatte mit Helfern die Pflanzaktion vorbereitet und bereits die Pflanzlöcher ausgehoben. An einem Baum zeigte er dann den Paten, wie sie die Bäume richtig setzen. Besonders wichtig ist die Ausrichtung der Bäume damit der Pfahl im Südwesten des Baumes steht und dem jungen Baum am Nachmittag Schatten spendet – wichtig vor allem in der Übergangszeit, wenn die tiefstehende Sonne an den Stamm kommt und der Saft somit zu früh in die Stämme schießt. Zum Schutz gegen Wildverbiss sind die Stämme mit Kunststoffrohren überzogen. Zum Abschluss der Aktion bekam noch jeder Baum ein Namensschild, damit die Paten ihren Baum immer wieder finden und mit Apfelsaft von Walter Emsers Biohof in Apflau wurde auf das gelungene Werk angestoßen.