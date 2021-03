Als „senior expert“ bleibt er der Klinik treu

Es ist fast ein Vierteljahrhundert her, dass Dr. Holger Sauer als Chefarzt die Innere Medizin an der Klinik Tettnang übernommen hat. Nach 23 Jahren und sieben Monaten hat Sauer, Facharzt für Innere Medizin und spezielle internistische Intensivmedizin, die Klinik altersbedingt zum 1. März an die leitenden Ärzte Dr. Andreas Kost, Dr. Martin Pfeifer und Dr. Eva Piazolo übergeben. Darüber informiert der Medizin-Campus Bodensee in einer Mitteilung (MCB).

Zu dritt werden die genannten Ärzte die Innere Medizin der Klinik Tettnang im Kollegialsystem leiten, Prof. Dr. Christian Arnold ist weiterhin Zentrumsdirektor dieser MCB-Klinik an zwei Standorten, zu der auch das zertifizierte Diabeteszentrum gehört.

Seinen Arztkittel hängt Sauer allerdings nicht ganz an den Nagel: „Künftig werde ich in der Inneren Ambulanz mit den Schwerpunkten gastroenterologische Endoskopie inklusive Interventionen und Vorsorgeuntersuchungen tätig sein sowie in der Beratung des zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentrums und mich auf die Sprechstunde konzentrieren“, so Sauer.

Zugleich wird er weiterhin seine Aufgaben als Hygiene- sowie Strahlenschutzbeauftragter und Mitglied des Ethikkomitees wahrnehmen und der Klinik als „senior expert„ zur Verfügung stehen.

„Wir sind sehr froh darüber, dass Dr. Sauer die Klinik Tettnang mit seiner ganzen Erfahrung und Expertise weiterhin unterstützt. Einen eindeutigeren Ausdruck für eine starke Identifikation mit der Klinik Tettnang kann es nicht geben“, kommentiert Margita Geiger diese Personalentwicklung.