Als es in Laimnau noch eine Telefonzelle gab

Das Zeitalter der Mobiltelefone hat auch ländliche Regionen wie das Argental eingeholt. Damit ist auch die große Ära der Telefonzellen vorübergegangen. Auch in Laimnau hat viele Jahre eine solche gestanden. Damit war dann vor Jahren Schluss. Dass allerdings unterschiedliche Mobilfunknetze noch Löcher aufweisen, daran hat sich seitdem freilich nichts geändert.

Der erste Standort einer Telefonzelle in Laimnau war in nächster Nähe der damaligen Poststelle. Es wird berichtet, dass die Anlage Ende des Jahres 1969 in der Ritterstraße vor der Poststelle installiert worden ist. Aber natürlich gab es auch zuvor bereits einen öffentlichen Apparat in dem Ort. Der aber befand sich im Postgebäude. Heute kaum noch vorstellbar, stand das öffentliche Telefon der Poststelle sogar im Wohnzimmer der Posthalterei von Familie Zürn, in den Privatgemächern also.

Die Einrichtung der Telefonzelle vor der Haustür stellte dementsprechend eine ganz erhebliche Erleichterung der die Poststelle betreibenden Familie dar. In Zeiten, in denen man (bei Empfang) nur das Mobiltelefon zücken muss, ist die praktische Handhabung der Angelegenheit vor rund 60 Jahren kaum noch vorstellbar. Denn obwohl es in den Privaträumen stand, war es üblich, dass das einzige Telefon im Ort in der Poststelle zu jeder Tageszeit benutzt werden konnte.

Wenn des Nachts eine Hebamme, der Tierarzt oder dringend ein Arzt benötigt wurde, dann klingelte man bei Zürns an der Haustüre. Umgekehrt war es so, dass bei dringenden Anrufen für Ortsbewohner die Posthalterfamilie auch Vermittler waren. Sie stellten in solchen Fällen auch nachts die Nachricht zu. Heinrich Zürn erinnert sich, dass dafür zwei D-Mark extra bezahlt wurden. Für das öffentliche Telefon in ihrem Wohnzimmer zahlte die Post damals 40 D-Mark im Monat als Entschädigung an die Familie.

Gut vorstellbar also, dass die Familie die Installation einer öffentlichen Telefonzelle als erhebliche Erleichterung ansehen konnte, bedeutete es doch das Ende einer Art 24-Stunden-Bereitschaft. Die öffentliche Telefonzelle stand fast ein Vierteljahrhundert vor dem Haus in der Ritterstraße. Ellen Zürn erinnert sich, dass die Anlage ungefähr im Jahr 1993 in die Argenstraße versetzt worden. Der Grund: Die Anwohner beschwerten sich über die nächtliche Unruhe durch das Telefonieren.

Die seit 1990 vermehrt bei den Bauern eingesetzten Erntehelfer etwa sahen das Telefon als einzige Möglichkeit, den Kontakt mit ihrer Familie in der Heimat zu pflegen. Dazu kamen auch noch die Gäste des Campingplatzes Badhütten. Dort waren angeblich die Telefonkosten bei der privat betriebenen Telefonzelle zu hoch, wie manche sich erinnern. Das alles machte das Gesprächsaufkommen in dieser einzigen öffentlichen Telefonzelle in Laimnau sehr intensiv.

Manche Anwohner berichten, dass es manchmal auch lauter war, weil es Leute gab, die es sich leisten konnten, sehr lange mit ihren Angehörigen zu telefonieren. Es entstand deswegen immer wieder mal Unruhe, gerade in den späten Abendstunden. Durch Gespräche und Diskussionen im Umkreis der Telefonzelle wurden so gelegentlich Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört.

Ein weiterer Grund die Telefonzelle zu verlegen war, waren Anfragen, das Telefon an eine zentralere Stelle im Ort zu stellen. Beides, die Beschwerden der Anwohner und die Vorschläge nach einer zentraleren Lage des Telefons, bewirkte die Verlegung der Telefonzelle in die Argenstraße. Der neue Standort befand sich gegenüber dem Gasthof Kreuz, auf der Bollenbachüberbauung. Dort steht heute noch der Briefkasten. Der war damals etwas nach vorne versetzt, dahinter stand die Zelle.

Wobei „Zelle“ für das letzte öffentliche Telefon in Laimnau etwas übertrieben ist. Installiert wurde nämlich nur die Minimalausstattung. Eine Telefonsäule lediglich mit einem kleinen Dächlein ausgestattet, sollte zum öffentlichen Telefonieren reichen. Ein Freilufttelefon quasi, je nach vorherigem Regen mit einem leisen oder lauten Rauschen des Bollenbachs im Hintergrund.

Die Bewohnerin eines Weilers in der Nähe Laimnaus, die namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet, wie wichtig ihr dieses Telefon war. Oft, wenn die Busse nicht abgestimmt fuhren, war das die einzige Möglichkeit, Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen. Die konnten sie dann in Laimnau abholen, was ihr in diesen Fällen fast eine Stunde Fußmarsch ersparte.

Vor rund acht Jahren wich die öffentliche Telefonzelle respektive die Säule ganz. Was manche zu der Frage bringt, was das in Zeiten immer noch löchriger Funknetze bedeutet. Die Vorschläge reichen von Rauchzeichen bis Kanonendonner. Ein Läuten, ein Bimmeln im Ort wird es jedenfalls nicht mehr sein.