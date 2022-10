„Er war ein wunderbarer Mensch“: Martin Luther Kings Patenkind kommt nach Tettnang

Das Konzert mit dem Vokalensemble „Voices, Hearts und Souls“ findet statt am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Aula des Montfort-Gymnasiums. Karten für 22 Euro (Ermäßigt 11 Euro) gibt’s in der Tourist-Info in Tettnang. Für Kurzentschlossene gibt es außerdem eine Abendkasse ab 18.30 Uhr direkt im Foyer der Aula.