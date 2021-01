Als die Nazis eine Schriftstellerkarriere zerstörten

„Der vergessene Literat“ – so war ein Artikel der Tettnanger SZ vor zwei Jahren überschrieben, und dieser Pressetext führte in Tettnang zu einer erneuten Beschäftigung mit einem Autor, der 26 Jahre lang in Tettnang gelebt hat und ganz sicher zu den wenigen „berühmten“ Tettnangern gehört die es ins Konversationslexikon und in literarische Nachschlagewerke geschafft haben. Der vergessene Autor Arnold Ulitz starb heute vor fünfzig Jahren in Tettnang, wo er seit Kriegsende lebte. Er ist auf dem Alten Friedhof begraben.

Auf besagten SZ-Artikel folgte eine Lesung in der Stadtbücherei, in der anhand der Texte des Schriftstellers belegt werden konnte, wie erfolgreich der Autor in der Weimarer Republik war. Auch wurde deutlich, wie durch die Wahl Hitlers zum Reichskanzler und durch die darauf folgende Bücherverbrennung die literarische Karriere eines fortschrittlichen Schriftstellers zerstört wurde.

Neuere Veröffentlichungen zeigen Ulitz als jungen Autoren, dem Heimatthematik und nationale Ideologie fremd waren. Er prangerte die selbstgefällige Bürgerlichkeit samt ihrer ästhetischen Tradition an und machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen das Soldatisch-Militaristische. Ulitz, 1888 in Breslau geboren, schrieb für die Zeitschrift Simplizissimus, seine Bücher erschienen in den großen Verlagen, Albert Langen, Ullstein, Propyläen, Reclam, Insel und erlebten hohe Auflagen. In den Feuilletons wurden seine Werke geschätzt, die Frankfurter Zeitung verortete Ulitz im ersten Rang der deutschem Literatur. Und Ulitz war in Kollegenkreisen geschätzt. Zeitlebens stand er in Briefkontakt mit Arnold Zweig, und Lion Feuchtwanger setzte ihn 1922 über Brecht, dessen Werke seien „keineswegs so geglückt wie etwa die Werke der Epiker der gleichen Richtung, der Döblin und Ulitz“.

In seinen Romanen und Novellen schrieb der Autor über die Entwurzelung von Menschen in der Zeit des Ersten Weltkriegs und in den Jahren der Not danach. Er war Befürworter der Weimarer Republik und kritisierte Militarismus, Antisemitismus und den deutschen Nationalismus. In verschiedenen Schüler-Novellen beschrieb er einen neuen Typus des Lehrers, einen Pädagogen der seinen Zöglingen mit Verständnis begegnet und ihnen fast als Freund zur Seite steht, ganz im Sinne der jungen Demokratie.

In der Zeit des Nationalsozialismus sollte sein Werk wie das vieler großer Autoren der Weimarer Republik vernichtet werden. Und die Kulturbarbaren waren im Falle Ulitz tatsächlich erfolgreich. Ulitz wurde auf Drängen der Machthaber von den Verlagen mehr und mehr negiert, die Zahl seiner Veröffentlichungen nahm rapide ab.

Ulitz hatte in zweiter Ehe fünf Kinder in zwei Familien zu ernähren, er musste veröffentlichen, und so siedelte er die Handlung der folgenden Bücher in der unverfänglichen Vergangenenheit an, schrieb über den Walfänger Jan Brant, den Schriftsteller Daniel Defoe. Mehr und mehr wurde er dann allerdings vom Kritiker der neuen Machthaber zum angepasssten Autor, der schließlich im Nazi-Verlag Gauverlag-NS Schlesien veröffentlichte und in großen Auflagen ideologisch regimetreue Novellen schrieb.

Nach der Vertreibung aus Schlesien fand Arnold Ulitz in Tettnang eine neue Heimat. Als belasteter Autor konnte Ulitz allerdings literarisch nicht mehr Fuß fassen und entwickelte sich zum schlesischen Heimatautor – eine Position, der er sich in jungen Jahren bewusst verweigert hatte. Nur im Kreise der Vertriebenen und ihrer Verbände fanden seine Bücher in dieser Zeit noch Aufmerksamkeit.

Die neuerliche Beschäftigung mit Arnold Ulitz in Tettnang brachte auch eine neue Verbindung und Wertung zutage. Arnold Ulitz hatte im Kosmos von Arno Schmidt einen Platz. Für Arno Schmidt, einen der großen deutschsprachigen Nachkriegsautoren, war Ulitz eine feste Größe. "Arnold Ulitz! Ja, das war ein bedeutender Mann! Und zumal dieses ,Ararat’ hier ist ein gewaltiges Buch, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. … Eben gar nicht so’n hasbeen aus den zwanziger Jahren. Auch in den frühen Novellen stehen feine Stücke“, lässt Schmidt in seinem letzten Werk Julia oder die Gemälde eine seiner Figuren sich begeistert über den inzwischen vergessenen Autor äußern. Der Name Arnold Ulitz taucht in Schmidts wichtigsten und umfangreichsten Werk Zettels Traum auf und Schmidt fasst in erstgenanntem Buch Ulitz’ Biografie zusammen: „… bis etwa Anfang der Zwanziger Jahre war er sehr gut; dann, bis rund ’33, gut bis leidlich; danach versandete die Produktion unglaublich schnell! Bis etwa 50 Jahre war er einer unsrer Guten Namen – dann, und er hat immerhin bis 1974 noch in Württemberg gelebt, flach und nationalsozialistisch schwer angekränkelt: die späteren Sachen, (die letzte ordentliche Leistung ist ,Der wunderbare Sommer’), sind sogar im ,Gauverlag’ erschienen“.

Auch wenn Schmidt mit dem Todesjahr daneben lag, mit diesem literarischen Lebenslauf hat er das Wesentliche des Schriftstellers Arnold Ulitz treffend beschrieben.