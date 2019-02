Ravensburg/Rosenharz (sz) - Bilder der Kreativwerkstatt Rosenharz sind derzeit in der Deutschen Rentenversicherung in Ravensburg zu sehen. Mit einem Künstlerkaffee bedankte sich das Mitarbeiter-Team für die farbenstarke Ausstellung. Für die Künstler der Stiftung Liebenau war es ein Erlebnis, im kleinen Rahmen die Wertschätzung zu erfahren, die für das allgemeine Wohlbefinden so wichtig ist und sie in ihrer Persönlichkeit stärkt, schreibt die Stiftung Libenau in einem Pressebericht.

Schon im Eingangsbereich inspirieren die Bilder „Erika und Martin haben Besuch“, laden dazu ein, anzukommen und innezuhalten. Beim Künstlerkaffee verliebte sich eine Besucherin in den türkisfarbenen Hirsch: „Es könnte eine Hirschin sein.“ Die Bilder sind ungewöhnlich ausdrucksstark und eigenwilliger Natur: leichtfüßige rosa Engel, gemalt von einer Frau, die kaum den Pinsel halten kann. Die Künstler verwirklichen Träume auf der Leinwand und lassen die Betrachter teilhaben.

In der Kreativwerkstatt arbeiten Menschen mit Unterstützungsbedarf. Für sie ist das Malen eine Chance, das auszudrücken was sie in Worten nicht fassen können. Immer braucht es das Gegenüber und die achtsame Begleitung. Die Kunsttherapeutin Irmgard Stegmann erkennt, was zum „Ausdruck“ kommen möchte. Die Serie von Claudia Dannenmann strahlt eine ungewöhnliche Ruhe aus. Eine Ordnung in der Wahrnehmung, die alles erlaubt.