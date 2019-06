Bereits zum dritten Mal bietet „Rad & Roll“ am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, ein buntes Programm zum Zuschauen und Mitmachen für Jung und Alt. Während am Samstag die Fahrradfahrer in Tettnang-Hagenbuchen auf der Kiesstraße gefordert sind, ist am Sonntag die Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Am Samstag treten ambitionierte Hobby-Fahrer in Tettnang-Hagenbuchen ab 11 Uhr gegen die Stoppuhr in die Pedale. Von 14 bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit, den Radsprint fürs Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren, bevor um 15 Uhr der Oberschwäbische Mountainbike Vielseitigkeits-Cup startet. Dabei wird mit einer Startrampe und einer professionellen Zeitmessung mit Transpondersystem gearbeitet. „Mit rund 70 Teilnehmern hatten wir zehn Tage vor dem Event schon mehr Anmeldungen als letztes Jahr“, sagt Bianca Metz vom RSV Seerose. Die Organisatoren sind mit viel Herzblut bei der Sache und haben für die Teilnehmer Preise besorgt.

Am Sonntag geht es in Ettenkirch weiter. Beim Handbike-Rennen werden wieder an die 20 auf den Rundkurs gehen. Die Häflerin Jana Sohm fährt beim Heimrennen nicht mit, weil sie „zu viel mit der Organisation zu tun“ hat. Vor den Handbikern gehen die Inline-Speedskater auf die Rennstrecke. In der Ludwig-Roos-Halle und drumherum gibt es von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm zum Zuschauen und Mitmachen für die gesamte Familie. Dazu gehören ein Mountainbike-Parcours, Bubble-Soccer, ein Fahrradbiathlon und ein Laufradrennen für Kinder, das diesmal als Triathlon ausgetragen wird. „Es geht um Schnelligkeit, Gleichgewichtsübungen und Treffsicherheit mit einem Ball“, sagt Organisator Hermann Brugger. Für die Veranstaltung hat die Firma „Mein Erstes Rad“ aus Tirol zwei Laufräder gesponsert, die größer als normale Laufräder sind, für Kinder mit spezifischen Erziehungsbedürfnissen entwickelt wurden und für therapeutische Zwecken eingesetzt werden können. „Nach der Veranstaltung wollen wir sie an einen Kindergarten mit Kindern mit Handicap übergeben“, sagt Brugger.

Zum Programm in der Ludwig-Roos-Halle gehören auch die Kunststücke auf dem Kunst- und Einrad, vorgeführt von den Mädchen und Jungen des RRMV Friedrichshafen. Wer sich selbst auf solch einem Rad ausprobieren möchte, bekommt Tipps und Hilfestellung. Wer lieber mit den Füßen auf dem Boden bleibt, kann sich an der Badminton-Station bewegen. Infostände des Sportkreises, der Sportkreisjugend und diverser Selbsthilfegruppen im Bodenseekreis werden ebenfalls aufgestellt.

Nicht zu vergessen ist das Kuchenbüffet, um das sich wieder die Maybachradler kümmern. „Die Veranstaltung nimmt immer mehr an Fahrt auf und wir freuen uns, dass die Resonanz schon im Vorfeld so groß ist“, sagt Projektleiter Kurt Lippert vom RSV Seerose, sein Kollege Cornelius Droop vom Speedteam Bodensee stimmt mit einem Nicken zu.