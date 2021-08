„Alles in Butter“ mit dem venezianischen Lüster

Nach langer Corona-bedingter Pause gab es wieder eine Exkursion des Tettnanger Förderkreises Heimatkunde. Zwanzig Mitglieder besuchten Kißlegg und ließen sich durch die Prunkräume des Neuen Schlosses führen, meldet der Verein in einem Pressebericht.

Hildegard Lang, als gräfliche Cousine Eugenie zeitgemäß gekleidet, gab Hinweise zur Geschichte und künstlerischen Ausgestaltung des Bauwerks und würzte ihre Erläuterungen mit kurzweiligen Alltagsgeschichten aus der Entstehungszeit des Barockschlosses.

Die Grafen von Waldburg-Wolfegg hatten durch Heirat 1708 Schloss und Herrschaft Kißlegg erworben. Graf Ferdinand Ludwig ließ auf den Grundmauern des Vorgängerbaus ab 1717 den dreigeschossigen Bau nach Plänen des Füssener Baumeisters Johann Georg Fischer errichten und die Räume mit reichen Stuckdekorationen, Wandmalereien und Deckenfresken ausstatten. Im Treppenhaus werden die Gäste von acht lebensgroßen Sibyllenfiguren des Bildhauers Joseph Anton Feuchtmayer begrüßt.

„Viel zu schmale, lange Hälse“, spottete Cousine Eugenie, man hätte die ihrer Familie als Vorbild nehmen sollen. Im so genannten Lüstersaal, der heute als Trauzimmer dient, hängt ein wertvoller venezianischer Kristalllüster. Diesen habe man vor seinem beschwerlichen Transport über die Alpen in ein Fass mit flüssiger Butter gehängt, wusste Eugenie zu berichten. Nachdem sich die Butter verfestigt hatte, sei der Lüster vor Beschädigung geschützt angekommen und damit wäre im wahrsten Sinne des Wortes „alles in Butter“ gewesen.

Im Kleinen Kabinett konnten die Besucher neben dem Stuckkamin den kunstvollen Intarsienboden bewundern, bei dem acht verschiedene Hölzer verarbeitet wurden. Im Samsonsaal erreichten die Stuckarbeiten des Schlosses ihren Höhepunkt. Die kunstreich gestaltete Decke zeigt Szenen aus dem Leben des alttestamentarischen Helden Samson, Putten mit allegorischen Symbolen sowie neben Elementen der Kriegskunst auch reiche Blumen- und Girlandenmotive. Ein Blick in die üppig ausgestattete Schlosskapelle mit dem Rokokoaltar rundete die Führung ab.

Bis 1941 war das Schloss Sitz des Hauses Waldburg-Zeil-Trauchburg. Seit 1960 ist es im Besitz der Gemeinde Kißlegg. Wegen der großen Nachfrage wird die Exkursion im August wiederholt.