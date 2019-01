Alle Jahre wieder: Thin Mother rockt im Flieger

Die Band Thin Mother spielt am Samstag, 12. Januar, im Flieger in Tettnang. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Allen Turbulenzen einer 20-jährigen Partnerschaft zum Trotz, sprich Musikerwechsel, programmatische Ausrichtungen, gesundheitliche und andere Dinge, ist Thin Mother im flieger neben der Flieger-Weihnachtsparty der älteste Kult in der Geschichte der Musikkneipe, wie der Veranstalter schreibt. Es sei eine gemeinsame Geschichte des “Älterwerdens “ von Band, Kneipe und Publikum, die sich jährlich manifestiert in einer großen Party. Bereits seit 1974 steht Thin Mother auf der Bühne und sorgt mit guten alten Rock-Klassikern für gute Stimmung und Spaß, der in Bauch und Beine geht.

Hinter Thin Mother stehen die sechs Musiker Wolli Locher, Dieter Grupp, Bernie Rudert, Yogo Holz, Hermann Döser und Ebo Hösch. Sie präsentieren an dem Abend ihr Repertoire aus Klassikern aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren, von den Beatles, Stones, The Who, Deep Purpble bis zu Queen.