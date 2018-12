Alle Jahre wieder: Alpenländische Klänge im Rittersaal

Aus dem Tettnanger Jahreskalender ist sie nicht mehr wegzudenken, die adventliche Volksmusik, die vor Jahren im Kronensaal angefangen hat und seit 2013 unter der Federführung von Simone Häusler im Rittersaal stattfindet. Die alpenländische Volksmusik hat die Harfenistin und stellvertretende Leiterin der Tettnanger Musikschule bei Jutta Kerber im legendären Allgäuer Kerber-Ensemble kennen und lieben gelernt.

Dort hat sie auch die musizierenden Freunde gefunden, die sie nach Tettnang einlädt. Während das Zitherduo Andrea und Andreas Übelhör diesmal nicht dabei war, gab es ein freudiges Wiedersehen und Wiederhören mit der Familie Althaus aus Fischen: Josef und Angelika Althaus mit ihren Töchtern Maria, Christina und Katharina sowie Josefs Schwester Susi Bandey mit Sohn Philipp.

Samira Naworra im Duo mit Simone Häusler

Simone Häusler selbst spielte wieder im Duo mit ihrer langjährigen Schülerin Samira Nowarra, mittlerweile Musikstudentin und ihrer Lehrerin eine Partnerin auf Augenhöhe. Nicht fehlen durfte an diesem Abend Siegfried Obert als „Erzähler-Urgestein“, wie Wolfram Lutz ihn in seiner Begrüßung für Spectrum Kultur nannte. Besinnlich waren die weihnachtlichen Erzählungen, die er vorgetragen hat, immer wieder von neuem vergnüglich seine „Schwäbische Weihnachtsgeschichte frei nach Lukas“.

Schon der Auftakt mit dem „Familienmenuett“ von Josef Althaus, gespielt von der „Familienmusik Althaus“ auf Geigen, Zither, Hackbrett, Harfe, Gitarre und Kontrabass, ließ eintauchen in eine heimelige Welt, bei der man die Wärme eines Kachelofens und von Kerzen und mehr noch die Wärme der Herzen spürte. Wunderbar passte dazu das Harfenduo „Staad werd’n“ mit Simone Häusler und Samira Nowarra, denn das harmonische Zusammenspiel der beiden Konzertharfen ließ wirklich zur Ruhe kommen. Wie gut passt da der Name „Encantar“ (Verzaubern), den das Duo sich gegeben hat.

An dritter Stelle stellte sich der „Familiengesang Althaus“ vor. Wieder waren alle sieben dabei, wobei die Sopran- und Altstimmen den Klang prägten. Innige alpenländische Advents- und Weihnachtslieder haben sie mitgebracht, die im mundartlichen „Was isch bloß gscheah in dr heiliga Nacht“ mit Jodlern gipfelten. Hier begleiteten sie ihren Gesang mit zwei Violinen, Hackbrett und Akkordeon, und die jüngste Tochter Katharina, die gerade ein Musikstudium aufgenommen hat, führte die Jodler an. Sie alle sind mit Gesang und Musik aufgewachsen, mit schönen Stimmen begabt und mit unterschiedlichen Instrumenten vertraut, doch während die älteren Schwestern Maschinenbau und Medizin studieren, spürt man jetzt, wie Katharina solistisch vorangeht.

Immer wieder ein neuer Klang

Durch wechselnde Kombinationen hatten die Instrumentalstücke immer wieder einen neuen Klang. So verzauberte ein „Deutscher Tanz“ von Mozart auf zwei Hackbrettern ebenso wie das Stück „Isa Müetter“ im Quartett mit Schweizer Örgele, Geige, Harfe und Kontrabass oder Sepp Gmasz‘ Polka schnell mit zwei Geigen, Bratsche, Akkordeon und Bass. Der instrumentale Jodler „Appenzeller Zäuerli“ stand am offiziellen Ende, doch traditionell endete das Konzert mit dem gemeinsamen „Andachtsjodler“, in den auch die Zuhörer einfielen.

Wie schön, dass Simone Häusler bereits zur adventlichen Volksmusik im nächsten Jahr eingeladen hat.