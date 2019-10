Alle haben das Böse in sich

Schüler haben am Dienstagabend die Hauptgruppe der Besucher von „Andorra“ gebildet, mit dem das LTT, das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen/Reutlingen, in der Aula des Gymnasiums gastierte. Es war keine leichte Kost, die hier in scheinbar leichtes Spiel verpackt über die Rampe kam. Es war ein Stück, das durch die Ereignisse in den vergangenen Jahren wieder sehr an Bedeutung gewonnen hat.

Die Frage, wie es zu Vorurteilen kommt, wie der Einzelne mit dem Bild umgeht, das sich andere von ihm machen, zieht sich wie ein roter Faden durch das Gesamtwerk des Schweizer Autors Max Frisch. Am deutlichsten in „Andorra“, dem Theaterklassiker der Moderne, der noch immer auf den Lehrplänen steht.

Regisseurin Fanny Brunner setzt an den Beginn eine Art „Vorspiel auf der Bühne“: Regie, Dramaturgie und Lehrer diskutieren mit dem Autor – Max Frisch mit der unvermeidlichen Pfeife im Mund – mögliche Veränderungen: Soll man die Herkunft des Findelkindes ändern? Aus dem angeblichen Judenkind einen Schwaben machen? Es ist derzeit ein wenig Mode, Stücke in einem anderen Umfeld, im antiken Bad oder im Ballettsaal anzusiedeln, hier also direkt auf der Bühne. „Das Theater reflektiert die Realität – wohin flüchten, wenn nicht auf die Bühne?“, wird gefragt. Bis dato waren solche Aktualisierungen bei Klassikern üblich, jetzt haben sie die Gegenwarts-Klassiker erreicht.

Pappkameraden bevölkern wie eine unheimliche Armee die Bühne, dazu einige wenige Versatzstücke, Stellwände mit Schlagwörtern signalisieren das Problem: Einer von uns... Passend dazu die fünf Akteure im grau-rosa Joggingdress mit weißen Sneakers. Wenn sie sprechen, drehen sie die entsprechende Pappfigur um, sind bald Andri oder Barblin, Pater oder Wirt, Soldat oder Lehrer. Alle sind in fast allen Rollen zu erleben: Jeder kann Mann oder Frau, Verfolger oder Opfer, schuldig oder unschuldig sein. Dass der junge Andri mittendrin von einem grauhaarigen Spieler verkörpert wird, der sein Vater sein könnte, oder wenn der brutale Peider plötzlich selbst Andri wird, dann fordert das den Zuschauer. Eigentlich eine Art Brechtscher Verfremdung, üblich in einem Theater, das eine Botschaft zur Diskussion stellen will: Wie sehen wir uns selbst, wie sehen wir andere? Was tun wir, um so zu sein, wie die anderen uns sehen, und warum eigentlich?

Die traditionelle Spielform von „Andorra“ ist bequemer, klarer und keineswegs abgespielt. Die Idee des LTT fordert noch mehr Mitgehen, sich selbst In-Frage-Stellen. Songs unterstreichen Hintergründe, auch für Spaß wird gesorgt. Ein gertenschlanker Andri tobt über die Bühne, eilt schreiend durch die Reihen: Ist es wahr, was die anderen über mich sagen? Die Kondition ist zu bewundern. Er modelt den Andri sympathisch glaubwürdig. Weil der Vater ihn für ein Judenkind ausgegeben hat, nimmt Andri schließlich die dem Juden zugeschriebenen Eigenschaften an und behält sie, obwohl er sich dadurch ins Unglück bringt. Es ist zu spät.

Am Beispiel der Judenhetze wird auf andere Ausgrenzungen verwiesen. Die Hass-Objekte bekommen Gesichter. Die Spieler hängen den Pappfiguren Schilder um: Moslem, Syrer, Christ, Islamist, Ossi, Feminist, Studierter, Transe, Nerd, Schwabe... Eine spannende Umsetzung mit fünf großartigen Spielern, lebendig und gar nicht wenig anspruchsvoll. Bleibt dennoch die Frage, ob mehr herüberkommt als mit dem Original.