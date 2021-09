Alica Reiner schießt den TSV Tettnang zum zweiten Auswärtssieg

Zum dritten Mal in Folge ist eine Begegnung der Fußballfrauen des TSV Tettnang mit 2:1 geendet. Nach dem Sieg in Gottenheim und der Pleite gegen Herrenberg siegten die Tettnangerinnen dank einem Doppelpack von Alica Reiner (27., 44.) beim TV Derendingen. Der TSV belegt in der Oberliga den vierten Platz. Im nächsten Heimspiel am Sonntag um 13 Uhr geht es gegen den VfL Sindelfingen.

Gewonnen haben auch die B-Juniorinnen des TSV. Im Heimspiel gegen den FC Ellwangen siegte Tettnang mit 4:2, weiter geht es für den Tabellendritten der Oberliga Baden-Württemberg mit dem Gastspiel beim TSV Amicitia Viernheim.

Sieg im Bezirkspokal

Die zweite TSV-Frauenmannschaft unterlag in der Regionenliga mit 0:6 beim SV Alberweiler 2. Besser lief es dagegen im Bezirkspokal: Da zog der TSV mit einem 4:2 gegen den SV Achberg in die dritte Runde ein. Sonntag um 11 Uhr steht das nächste Liga-Heimspiel gegen den SV Bergatreute (Sonntag, 11 Uhr) an.