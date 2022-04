Albverein wandert von Schwarzenbach zur Marienbergkapelle

Zu einer Nachmittagswanderung am Donnerstag, 28. April, lädt der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Tettnang, Mitglieder und Gäste ein. Vom Parkplatz in der Beda-Angehrn-Straße in Schwarzenbach/Neuravensburg geht es durchs Schwarzenbacher Holz nach Untermooweiler und weiter am Degermoos vorbei zur Marienbergkapelle.

Danach erreicht man über Engetsweiler und Kögelhof wieder den Ausgangspunkt. Die zweieinhalbstündige Tour wird von Hans Piller geführt, zusätzlich wird eine Kurzwanderung angeboten. Um 13.30 Uhr ist Abfahrt in Fahrgemeinschaften vom Parkplatz Loretopark. Die Einkehr ist im Landhaus Köhle in Neukirch. Es gelten die aktuellen Corona Bestimmungen.