Albverein wandert nach Lutzenreute

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Tettnang bietet am Sonntag, 10. Juli, eine Tageswanderung am nördlichen Pfänder-massiv an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Loretoparkplatz, von wo es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Lutzenreute geht.

Die Tour führt nach Geigers, Möggers, Oberstein, Bromatsreute, Hochberg und Schüssellehen zurück zum Ausgangspunkt geht. In Lutzenreute findet auch die Abschlußeinkehr statt. Die Wanderung ist 18 Kilometer lang und weist 450 Höhenmeter aus. Die Wanderzeit dauert circa fünf Stunden. Rucksack-Verpflegung und genügend Getränke sind laut Albverein mitzuführen.

Die Wege seien bis auf zwei kurze Ausnahmen gut zu begehen, doch wegen der Höhenunterschiede sind Wanderstöcke und Ausdauer zu empfehlen. Bei Regen fällt die Wanderung aus. Wanderführer ist Ernst Haas.