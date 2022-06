Albverein wandert auf dem Rahlenweg

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Tettnang, lädt für Sonntag, 16. Juni, zu einer Wanderung bei Ravensburg auf dem Rahlenweg ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im Loretopark.

Vom Parkplatz an der Mühlbruckkapelle nahe der Weststadt geht es auf dem Rahlenweg und Schussenweg in Richtung von Oberzell, heißt es in einer Ankündigung. Der Weg bietet einige reizvolle Ausblicke auf Ravensburg mit seinen vielen Türmen und die prächtige Klosterkirche in Weißenau. Auf dem Schussenweg erreicht man den Ausgangspunkt. Die Wanderung dauert gute zwei Stunden. Wanderführer ist U. Schipfel. Eine Einkehr ist vorgesehen. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.