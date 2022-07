Eine eine Tageswanderung an der oberen Donau plant der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Tettnang, am Donnerstag. 21 Juli. Die Anfahrt erfolgt mit der Bahn nach Sigmaringen, Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Meckenbeuren. Es wird das 9-Euro-Ticket empfohlen. Die Wanderung beginnt am Bahnhof und führt an der Donau entlang nach Inzigkofen zum Kloster-Felsenweg. Ab dort kann man die Felsen umgehen. Es gibt zwei Routen-Varianten, die Wanderung führt Margit Wassmer.