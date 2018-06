Albatros verleiht Jugendlichen Flügel

„Ich bin froh, dass ich es geschafft habe.“ Die Erleichterung in der Stimme der 23-jährigen Jenny Geisser ist förmlich zu spüren. Zu hören ist aber auch unheimlicher Stolz auf das von ihr Erreichte. Denn die Häflerin hat nicht nur vor 17 Monaten ihren Wonneproppen Noah geboren. Sie hat auch ihren Hauptschulabschluss nachgeholt und im Frühjahr ihr Zeugnis mit der Abschlussnote 1,5 erhalten. Dass sie hierfür vier Jahre gebraucht hat, spielt keine Rolle. Ohne Hilfe hätte die junge Frau das alles jedoch nicht geschafft. Hilfe, die sie vom Jugendhaus Tettnang und der offenen Jugendarbeit Dornbirn erhalten hat.

Als Jenny Geisser zum Gespräch im Jugendhaus eintrifft und dort über ihre vier vergangenen Jahre erzählt, ist Noah an ihrer Seite. Sichtlich entspannt sitzt die junge Mutti im Sessel, streicht ihrem kleinen Sohn immer wieder durchs dunkle Haar und legt ihm Bauklötze bereit, damit er einen Turm bauen kann. Der Kleine gehöre „fast seit Geburt zum Jugendhaus“, war er doch stets dabei, wenn seine Mutti zum Büffeln in die städtische Einrichtung ging.

„Jetzt will ich die mittlere Reife machen und Kinderkrankenschwester werden“, sagt Jenny Geisser. Dieser feste Wille, etwas zu erreichen, war bei der jungen Frau in der Vergangenheit nicht immer vorhanden. Denn das Schicksal meinte es mit der 23-Jährigen nicht immer gut. „Meine Familienverhältnisse waren schwierig, ich wurde von Heim zu Heim gereicht“, erzählt sie. Eine unglückliche Schullaufbahn folgte, was auch am fehlenden Lernwillen lag. Die Folge: Jenny Geisser verließ, da sie nicht mehr schulpflichtig war, ohne Hauptschulabschuss die Schule. „Dann bin ich aber in ein Heim an den Bodensee gekommen“, erzählt die Häflerin. Das Blatt wendete sich für sie zum Positiven: Mithilfe des Jugendhauses Tettnang könnte sie über das Projekt Albatros ihren Schulabschluss nachholen.

Nicht alle schaffen den Abschluss

„Die Betreuer von Jenny haben mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt Jugendhausleiterin Sonja Seel. Im Jugendhaus lernte Jenny Geisser mit anderen, dass dort nach eigenem Tempo gearbeitet wird, auch wenn es vier Jahre dauert. Workshops in Dornbirn ergänzten das System. Drei Mal in der Woche gab es für Geisser und andere Schüler Unterricht im Jugendhaus. Heidi Döller, Sybille Schuler und Joachim Fessler standen ihnen als Lehrkräfte hilfreich zur Seite. Das Projekt kam gut an, berichtet Sonja Seel: Insgesamt haben von 2009 bis 2013 fünf junge Erwachsene ihren Abschluss in Dornbirn erfolgreich abgeschlossen, 90 Einzelprüfungen mussten abgelegt werden. Teilgenommen an Albatros hatten insgesamt 15 Jugendliche und Erwachsene – nicht jeder mit Abschluss.

Jenny Geisser ist die letzte Schülerin, die im Tettnanger Jugendhaus im Rahmen des Projekts Albatros ihren Hauptschulabschluss erworben hat. „Durch den Wegfall der Zivildienstleistenden wurde es zunehmend schwieriger für die Schüler, einen Fahrdienst nach Dornbirn zu organisieren“, erklärt Sonja Seel dazu. Zudem sei das Projekt mit hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden gewesen. Auch die Kosten waren beträchtlich: Pro Jahr schlug das Projekt mit 12 000 Euro zu Buche. Die eine Hälfte hat die Stadt Tettnang getragen, die andere wurde im ersten Jahr vom Landratsamt übernommen. Danach sei Albatros in Tettnang über Spenden finanziert worden. „Jetzt ist leider Schluss. Ich bedaure das sehr, denn da hing auch sehr viel Herzblut von mir mit drin“, sagt Sonja Seel.