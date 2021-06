Aktionstag zum Auftakt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei viel Sonnenschein trafen sich die F- Jugendspieler(innen) ,zeitlich gestaffelt in 2 Gruppen, an der Argentalhalle. Nach einer kurzen Begrüßung der Trainerinnnen und großer Freude des Wiedersehens waren die Kinder nicht mehr zu halten. An verschiedenen Stationen rund um die Halle konnten die Kinder ihre Kräfte messen. Der Spaß stand natürlich im Vordergrund und auch verschiedene Wasserspiele durften bei den Temperaturen nicht fehlen.

Glücklich und ausgepowert gingen die Kinder mit einer erkämpften Medaille um den Hals am Ende nach Hause. Alle freuen sich wieder wenn nächste Woche das Training in der Halle wieder beginnt. Trainingszeiten F-Jugend SG Argental – Abteilung Handball montags von 16:30 Uhr – 17:45 Uhr in Laimnau.