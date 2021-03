Aktionsgruppe sammelt säckeweise Müll entlang der der B 467-alt

Damit es zu Beginn der kommen Radsaison noch mehr Spass macht, auf der alten B 467 zu radeln, hat die Aktionsgruppe „Sichere B 467-alt“ entlang der Strecke Müll gesammelt. Freiwillige Helfer trafen sich am vergangenen Samstag am Wanderparkplatz, um auf der zweieinhalb Kilometer langen Strecke den in den letzten Monaten achtlos weggeworfenen Unrat einzusammeln. Acht Müllsäcke wurden mit Getränkedosen, Essensverpackungen, Plastikmüll, Zigarettenkippen, Glasflachen und sonstigem Abfall gefüllt. Sogar im Wald entsorgter Sperrmüll, darunter zwei Autoreifen, wurde eingesammelt und kann nun vom Bauhof fachgerecht entsorgt werden, teilt die Gruppe mit. Die Gesamtmenge sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren weniger geworden – was damit zusammenhängt, dass seit letztem Herbst aufgrund der seither geltenden Begrenzung auf 40 km/h bereits deutlich weniger Autos auf der Straße unterwegs sind. Im Sommer endet das von der Strassenverkehrsbehörde initiierte Probejahr. Die Gruppe fordert daher, da auch immer mehr Kinder und ältere Radler auf der Straße unterwegs sind, weitere Verbesserungen in Sachen Radverkehr-ssicherheit. Konkret fordert die Aktionsgruppe, den LKW-Verkehr von der Strecke auszuschliessen und in den unübersichtlichen Kurvenbereichen ein Überholverbot anzuordnen. Foto: M. Scherzer